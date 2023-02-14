Собянин: парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что бесплатными станут и парковки на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

"В праздничные дни жители реже выезжают в город на личных автомобилях, а значит, улицы меньше загружены", – уточнил Собянин.

В сообщении указано, что с 26 февраля парковки вернутся к обычному тарифному графику воскресенья, то есть они будут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Мэр добавил, что в указанные дни парковки со шлагбаумом будут работать платно.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает бесплатную стоянку возле социальных учреждений.

По словам председателя фракции Ярослава Нилова, сейчас парковка около больниц, детских садов, домов культур и других соцучреждений платная, а это делает их менее доступными и комфортными.



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