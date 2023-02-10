В Госдуме предложили сделать бесплатными парковки у детсадов и больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мякина

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает бесплатную стоянку возле социальных учреждений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заместителя председателя фракции Ярослава Нилова.

"На обычных местах это можно будет делать в течение трех часов. А инвалидам на специальных местах – бессрочно. Таким образом, посетителям соцучреждений не придется разоряться на стоянку для авто", – добавил Нилов.

В Госдуму 10 февраля внесут соответствующие поправки в закон "Об организации движения" и еще ряд нормативных документов.

Депутат добавил, что сейчас парковка около больниц, детских садов, домов культур и других соцучреждений платная, а это делает их менее доступными и комфортными.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о возможности использовать маткапитал для покупки автомобиля. В проекте указаны условия для приобретения машины. Так, автомобиль можно будет приобрести только новый и он должен быть произведен на территории РФ. Кроме того, авто должно быть оформлено в собственность детей или их матери.

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