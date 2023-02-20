Собянин рассказал об открытии детской поликлиники в Южном Медведкове

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В районе Южное Медведково открылась новая поликлиника, в которой медицинскую помощь будут получать более 16 тысяч детей и подростков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В пятиэтажное здание на улице Полярной переехал второй филиал детской поликлиники № 110. Площадь здания в 4 раза больше старого", – отметил он.

По словам мэра, там было установлено современное оборудование, включая новый цифровой рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса, новейшую технику для лора и офтальмолога. Он добавил, что в поликлинике расположены кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что специалисты флагманского центра больницы имени Вересаева помогли около 4 тысячам пациентов в первый месяц работы. По его словам, в этом учреждении впервые применили новый стандарт экстренной медицинской помощи.



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