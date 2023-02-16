Собянин подвел итоги первого месяца работы флагманского центра больницы Вересаева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты флагманского центра больницы имени Вересаева помогли около 4 тысячам пациентов в первый месяц работы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Чаще всего врачи центра помогали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными травмами, острыми хирургическими патологиями – аппендицит, панкреатит и другие. Около 20% пациентов были в тяжелом состоянии, 45% – в состоянии средней тяжести, еще 35% – в удовлетворительном", – написал мэр.

По его словам, в этом учреждении впервые применили новый стандарт экстренной медицинской помощи. Собянин напомнил, как проходит работа и какие особенности существуют для врачей и пациентов.

Так, медики с помощью интеграции информационных систем получают всю информацию о пациентах еще до того, как их экстренно доставили в больницу. А цифровая система "Триаж" способствует распределению людей по срочности их заболевания. Кроме того, у каждого специалиста существуют четкие алгоритмы работы по каждому экстренному случаю.

Для пациентов также существуют свои особенности. Благодаря функции "врач к пациенту" им больше не требуется ходить по кабинетам, так как большинство процедур организовывают непосредственно у койки. Москвичам доступно самое новое оборудование. А врачи не только проконсультируют, но и помогут связаться с родственниками.

Ранее Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в районе Свиблово. По его словам, учреждение возвели за два года. До этого поликлиника находилась в неприспособленном помещении. В новой детско-взрослой больнице свою деятельность будут осуществлять 294 специалиста, из которых 115 – медики.

Собянин рассказал, как цифровизация медицины помогает врачам и молодым родителям

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