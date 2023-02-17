Владельцы электромобилей в России смогут бесплатно ездить по платным трассам с 1 марта

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Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными федеральными автотрассами с 1 марта. Подобный эксперимент продлится до конца этого года, сообщает "Коммерсантъ".

Соответствующий эксперимент запускают Минэкономики России совместно с компанией "Автодор" по поручению первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова.

Для бесплатного проезда по платным трассам владельцам электромобилей нужно купить за 3–3,5 тысячи рублей или арендовать бесконтактный транспондер T-pass у "Автодора". Для покупки транспондера потребуются документы, которые подтвердят, что автомобиль оснащен исключительно электрическим двигателем. Если же у водителя уже есть T-pass, то его просто нужно предоставить в офис компании.

Таким образом для владельцев электромобилей будет разрешен свободный проезд по платным трассам "Автодора": М1, М3, М4, М11, М12 и ЦКАД –, а также по участку М11 с 15 по 58 километр и обходу Одинцово.

Благодаря этому владельцы электрокаров смогут сэкономить примерно 2 тысячи рублей во время поездки из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М11. Однако на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, на платных дорогах в Псковской области и прочих региональный трассах транспондер не будет работать.

Если водитель попытается использовать T-pass на другом авто с лицевого счета, привязанного к транспондеру, то спишется полная стоимость проезда, а сам транспондер отключат от акции, и больше не позволят в ней участвовать.

Подобная мера, по словам гендиректора автозавода "Москвич" Дмитрия Пронина, создаст дополнительные преимущества для владельцев электромобилей. Если эксперимент по итогу признают удачным, то Минэкономики, Минтранс и Минфин подготовят соответствующие поправки к закону "Об автомобильных дорогах", которые разрешат бесплатный проезд для электрокаров по всем платным дорогам.

Ранее стало известно о том, что российский автопроизводитель "Моторинвест" в 2023 году собирается запустить производство трех новых моделей электромобилей под брендом Evolute.

В декабре прошлого года первые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу в столице. Стоимость "Москвича" с двигателем внутреннего сгорания составляет 1,97 миллиона рублей, с электрическим – 3,5 миллиона рублей.

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