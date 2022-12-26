Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на дилерский центр "Петровский" автосалона "Белая дача".

"Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов, потому что (люди. – Прим. ред.) интересуются, знают, что мы дилеры", – отметили в автосалоне.

Стоимость "Москвича" с двигателем внутреннего сгорания составляет 1,97 миллиона рублей, с электрическим – 3,5 миллиона рублей. Производитель установил одинаковые цены для всех дилеров, уточнили в автосалоне.

Дилер сообщил, что электрокар носит название "Москвич 3е".

"Мы сейчас начинаем приводить в соответствие с требованиями производителя шоурумы, с новой идентификацией и так далее. К моменту приведения их в соответствие склад будет уже полный, я думаю", – рассказали в дилерском центре.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что электромобили "Москвич" могут поступить в продажу в понедельник, 26 декабря. Ликсутов назвал отечественную машину достойной.

Автомобили "Москвич" могут поступить в продажу 26 декабря

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