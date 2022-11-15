Эксперт оценил вероятность сбоев в электрокарах Tesla после смертельной гонки в Китае

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Автоэксперт и телеведущий Вячеслав Субботин в беседе с Москвой 24 предположил, что ДТП с автомобилем Tesla в Китае, вероятнее всего, произошло из-за человеческого фактора, а не по вине технического отказа электрокара.

Ранее в СМИ распространилось видео из китайского города Чаочжоу, на котором запечатлено, как водитель Tesla потерял контроль над автомобилем. На кадрах видно, как он сначала попытался припарковаться на обочине, однако электрокар продолжил движение. В итоге машина разогналась до огромной скорости, сбивая все на своем пути.

В том числе под колеса попали пять человек, двое из которых погибли. Гонка на неуправляемом автомобиле закончилась тем, что он на полном ходу врезался в препятствие. В компании Tesla намерены разобраться в причинах ЧП.

Против версии о сбое электроники в авто говорит тот факт, что машина довольно продолжительное время не снижала скорость, считает Вячеслав Субботин. Эксперт отметил, что у Tesla имеется независимая от автопилота механическая система торможения.

"Водитель вполне мог затормозить – просто нажать педаль тормоза и заблокировать колеса. Но он почему-то этого не сделал", – рассуждает специалист.





Вячеслав Субботин автомобильный аналитик, ведущий программы "Минтранс" Скорее всего, водитель сам нажал на педаль газа. Возможно, он почувствовал себя плохо.

Само поведение водителя в разогнавшемся электрокаре было неадекватным, считает Субботин. "Даже если допустить совпадение, что у автомобиля не только засбоила электроника, но еще и отказали тормоза, водителю следовало немедленно направить машину в ближайшее ограждение, пока она еще набирала скорость", – комментирует специалист.

Tesla давно присутствует на автомобильном рынке и довольно успешно работает над системой автопилота, убежден он. Вероятность подобного сбоя системы у этих электрокаров крайне низкая, как "встреча инопланетянина", заключил Субботин.

В сентябре сообщалось, что Tesla на фоне неполадок в работе окон электромобилей отзовет 1,096 миллиона машин. В частности, речь идет про модели Model 3 2017–2022 годов выпуска и Model Y 2020–2021 годов выпуска. Кроме того, под отзыв подпали Model S и Model X 2021–2022 годов выпуска.



В Китае Tesla сбила насмерть двух человек из-за сбоя системы

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