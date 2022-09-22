Tesla отзовет 1,1 млн электромобилей из-за проблем с автоматическими окнами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Американская компания Tesla отзовет 1,096 миллиона электромобилей из-за неполадок в работе окон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нацуправление безопасности движения на трассах США.
Среди авто, подпавших под отзыв, – Model 3 2017–2022 годов выпуска, Model Y 2020–2021 годов выпуска, а также Model S и Model X 2021–2022 годов выпуска.
Уточняется, что окно может оказывать сильное давление, прижимая водителя или пассажира перед закрытием, что увеличивает риск получения травмы.
В Нацуправлении сообщили, что компания выпустит необходимое программное обновление для исправления неполадок.
Ранее сообщалось, что General Motors отзовет полмиллиона моделей из-за ремней безопасности. Неисправные ремни третьего ряда обнаружили у внедорожников Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe 2021 и 2022 модельных годов.
Отмечалось, что дефект на ремнях безопасности появился из-за того, что поставщик из Мексики нарушил производственный процесс и непреднамеренно пропустил этап формирования заклепок.
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