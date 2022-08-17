General Motors отзовет полмиллиона моделей из-за ремней безопасности

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В США почти полмиллиона моделей General Motors отправят на ремонт из-за ремней безопасности, сообщает издание Motor.

Неисправные ремни третьего ряда обнаружили у внедорожников Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe 2021 и 2022 модельных годов. Дефект на ремнях безопасности появился из-за того, что поставщик из Мексики нарушил производственный процесс и непреднамеренно пропустил этап формирования заклепок.

В итоге в сервисные центры по отзывной кампании направят 484 155 автомобилей. Специалисты проверят крепления ремней безопасности третьего ряда и при необходимости заменят их на новые.

Ранее СМИ сообщили, что General Motors начинает увольнять сотрудников российского офиса и рассылать дилерам уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Дилеры, которые получили уведомление о прекращении деятельности, рассказали, что им не компенсируют вложения в центры, так как ранее салоны переделывали под новые требования.

