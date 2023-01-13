Три новых модели российских электромобилей Evolute запустят в производство в 2023 году

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российский автопроизводитель "Моторинвест" в 2023 году собирается запустить производство трех новых моделей электромобилей под брендом Evolute. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

"В 2023 году компания продолжает динамичный рост и представит рынку три новых модели", – указано в сообщении.

Уточняется, что речь идет об электрокроссовере Evolute i-Jet, электроминивене Evolute i-Van и кроссовере, характеристики и название которого будут представлены в ближайшем будущем. Производство планируется запустить во 2 квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" рассмотрит возможность создания электромобилей. Компанию привлекает площадка бывшего завода Nissan в Петербурге.

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