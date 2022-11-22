В РФ продлили программу льготного автокредитования на 2023 год

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Программу льготного автокредитования продлили в России на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Сейчас граждане могут подать заявление на льготное автокредитование до 20 декабря 2022 года. При этом срок выдачи субсидии продлен до 19 декабря 2022 года, а после этого программа будет возобновлена 1 января 2023 года.

В Минпромторге отметили, что с начала года до начала ноября было продано свыше 34 тысяч автомобилей на льготных условиях. Объем скидок составил 7 миллиардов рублей.

В министерстве добавили, что бюджет программы в общей сложности составил 9,7 миллиарда рублей, а ожидаемый объем продаж – не менее 50 тысяч автомобилей.

Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования и лизинга с 14 июля. Такие заемы можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей, а также на электромобили Evolute.

В 2022 году скидку в 20% могли получить семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя, а также водители, впервые покупающие транспортное средство.

На получение льготного кредита могут претендовать владельцы автомобилей, которым более шести лет при условии, что они были в эксплуатации не менее года.



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