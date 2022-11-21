Эксперт дал прогноз, когда в России заметно снизятся цены на автомобили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной роста цен на автомобили в России стало сокращение импорта в результате санкций, их стоимость сможет вернуться на прежний уровень только в результате дополнительной поставки порядка 1 миллиона машин, заявил в эфире радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По его словам, российский автомобильный рынок требует насыщения. Кадаков пояснил, что если в прошлом году россияне приобрели 1 670 000 новых легковых машин, то в 2022 году этот показатель сократится примерно до 800 000.

"Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят", – сказал он.

При этом Кадаков подчеркнул, что общее снижение цен может произойти только в том случае, если рынок будет равномерно насыщен во всех ценовых сегментах и категориях. Таким образом, если российский авторынок окажется перенасыщен отечественными машинами, цены снизятся только на них.

"Падать они (цены. – Прим. ред.) будут именно на те машины, которые есть. Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут", – объяснил эксперт.

В сентябре в России продали 46 698 автомобилей, что на 12% больше, чем в августе. Самой популярной маркой стала Lada, продажи которой выросли на 20%. Таких показателей удалось достичь из-за того, что компания начала выпускать автомобили упрощенных версий.



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