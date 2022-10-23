Военные и пенсионеры смогут получить льготный автокредит в 2022 году

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В список граждан, которым предоставляется возможность участвовать в программе льготного автокредитования, включат пенсионеров, военных и специалистов правоохранительных органов в 2022 году. Информацией об этом поделился глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают и эти категории граждан будут включены", – цитирует Мантурова ТАСС.

Так он ответил на вопрос, когда список граждан, которым можно участвовать в программе, будет расширен. По его словам, перечень могут доработать уже в этом году.

Ранее компания "АвтоВАЗ" предложила расширить программу льготного кредитования машин, включив в перечень пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По мнению президента компании Максима Соколова, решение позволит поддержать спрос на российском авторынке.

Уточняется, что в текущем году условия программы стали лучше, скидка выросла с 10 до 20%. При этом цена машины должна составлять от двух миллионов рублей.

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