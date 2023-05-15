Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь 88-летия метро

В столице в честь дня рождения Московского метро выпустили тематические карты "Тройка" и билеты "Единый". Проездные можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов, а праздничные "Тройки" продаются только в кассах станций БКЛ. Также на всех станциях Большой кольцевой линии работает система оплаты по биометрии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичное метро с юбилеем. Он отметил, что столичный метрополитен вошел в число мировых лидеров, его точность соблюдения расписания составляет 99,99%, на основных линиях в часы пик поезда курсируют с интервалами в 90 секунд.

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