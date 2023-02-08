"Интервью": Алексей Фурсин – о влиянии достижений науки на жизнь Москвы

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, как современная жизнь города зависит от достижений науки. Он поделился, на какие инновации есть запрос у столицы в данный момент.

Также Фурсин сообщил об отечественных разработках, которые применяются в Москве в сферах экономики, управлении и производства. Подробнее об этом – в программе "Интервью".