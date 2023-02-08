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08 февраля, 12:55

Город

"Мой район. В один клик": ЕМИАС

"Мой район. В один клик": ЕМИАС

Собянин сообщил о продолжении реализации проекта "Персональный помощник" для онкобольных

Новости часа: семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Лекарства

Собянин: гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Собянин: комплексная модернизация ГКБ имени Давыдовского завершена на 90%

Новости часа: в Багдаде снова ощутили землетрясение

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии пациента с "Кракеном"

Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях.

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Сюжет: "Мой район"
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