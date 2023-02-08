Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В РФ за сутки выявили 10 389 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"По состоянию на 8 февраля 2023 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 393 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в 42 регионах России наблюдается увеличение числа госпитализаций. В то же время в 36 регионах страны это количество снижается. В 7 субъектах обстановка с COVID-19 остается неизменной.

В Оперштабе уточнили, что за сутки выздоровели 8 104 человека, а умерли 44.

Ранее стало известно, что в России появился единый тест на наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в их числе – грипп и коронавирус. Инновация была создана в лаборатории, специализирующейся в сфере молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий.



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