В РФ появился единый тест на грипп, COVID-19 и еще шесть вирусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России появился единый тест на наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в их числе грипп и коронавирус. Об этом информирует пресс-служба компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система").

Тест способен менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний. Инновация была создана в лаборатории, специализирующейся в сфере молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий.

Для анализа используют ротоглоточные или носоглоточные мазки. Точность определения составляет до 97%. По словам гендиректора предприятия Артема Сиразутдинова, с помощью теста можно не проходить сразу восемь исследований.

"Это позволяет врачу своевременно назначить терапию и снизить риск осложнений для пациента", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что один из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал три тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему. Автором инновации стала компания "Имбиан Лаб". Тест также способен определить натуральную оспу, оспу коров и осповакцину.

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