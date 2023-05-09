ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, украинских военных там нет, а все подходы контролируются. Он добавил, что у Киева нет шансов вновь закрепиться на островах.

Ранее российский боец рассказал, как в Марьинке пять украинских военных погибли из-за огня собственной артиллерии. По его словам, артиллерия ВСУ очень часто наносит удары и пытается разрушить каждое здание и город в целом.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ под Краматорском. Согласно заявлению Минобороны РФ, удар был нанесен по эшелону на железнодорожной станции.

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