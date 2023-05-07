Российский боец рассказал о гибели военнослужащих ВСУ из-за собственной артиллерии

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В Марьинке пять украинских военных погибли из-за огня собственной артиллерии. Об этом рассказал российский штурмовик в беседе с РИА Новости.

"Это здание мы частично забрали, с одной стороны были наши бойцы, с другой – противника. Начались обстрелы тяжелые со стороны противника, их (украинских военных. – Прим. ред.) здесь засыпало в подвальном помещении", – рассказал он.

По словам штурмовика, пятеро украинских военных попросили помощи, но их же сослуживцы не давали российским бойцам подойти для ее оказания.

"Мы не смогли ничего сделать", – резюмирует он.

Штурмовик также рассказал, что артиллерия ВСУ очень часто наносит удары и пытается разрушить каждое здание и город в целом.

Ранее другой российский военнослужащий из Южной группировки войск рассказал о подслушанном разговоре солдат ВСУ, которые хотели оставить свои позиции в Марьинке. По его словам, военнослужащие Украины жаловались на отсутствие мотивации и духа.



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