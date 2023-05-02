Военный РФ рассказал о намерении ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке

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Российский военнослужащий из Южной группировки войск рассказал о подслушанном разговоре солдат ВСУ, которые хотели оставить свои позиции в Марьинке в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий рассказал, что в результате штурма получил ранение и понял, что не имеет возможности отойти, так как украинские силы продолжали простреливать пути отхода. После этого он, находясь в нескольких метрах от ВСУ, услышал разговор пятерых человек.

"Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию", – рассказал боец.

По его словам, все они говорили на украинском языке и заявляли, что если бы не один из них, то давно бы уже покинули позицию.

Он также добавил, что противник "ведет себя немного тише". По мнению военнослужащего, это связано с тем, что под контролем ВС РФ находится около 80% поселка.

Ранее сообщалось, что российские системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ под Марьинкой. В результате ударов российских систем было ликвидировано более 10 украинских боевиков.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем российских войск. По его словам, силы ВС России на этом направлении при первой же возможности стараются уничтожать представителей вооруженных формирований Украины.

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