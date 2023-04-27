Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем российских сил – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все позиции ВСУ в Марьинке Донецкой Народной Республики находятся под огневым контролем российских войск. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Он добавил, что силы ВС России на этом направлении при первой же возможности стараются уничтожать представителей вооруженных формирований Украины.

Ранее сообщалось, что российские силы на донецком направлении отобрали у украинской армии американский бронетранспортер M113. Боевую технику планируют отремонтировать, российские военные уже натянули гусеницу и занялись мотором.

До этого стало известно, что ВС РФ взяли под огневой контроль участок дороги, по которой группировки Вооруженных сил Украины получали снабжение в Артемовске.

ВС РФ нанесли с моря удар по резервам украинских войск в зоне СВО