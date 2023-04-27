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20:49

Политика

Российские военные захватили у ВСУ бронетранспортер M113 на донецком направлении

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Российские силы на донецком направлении отобрали у украинской армии американский бронетранспортер M113. Об этом сообщил разведчик-доброволец с позывным Ганс.

"В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113", – передает РИА Новости его слова.

Боевую технику планируют отремонтировать, российские военные уже натянули гусеницу и занялись мотором.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды на донецком направлении в течение суток освободили три квартала в Артемовске. Он отметил, что штурмовикам оказали поддержку оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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