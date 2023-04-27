В ЛНР заявили о размещении 100 западных наемников ВСУ на границе РФ и Харькова

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Группа из почти 100 иностранных боевиков прибыла в один из населенных пунктов Харьковской области на границе с Россией. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В Харьковской области в одном из населенных пунктов, граничащих с территорией РФ, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек. Все одеты в единообразную военную форму западного образца, имеют при себе стрелковое оружие натовского образца – М-16", – цитирует его ТАСС.

Марочко добавил, что каждый боевик снабжен сумкой с вещами. Судя по всему, заявил он, родной язык наемников – английский, поскольку общение они ведут на нем. При этом некоторые используют при взаимодействии друг с другом польскую речь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации до 360 наемников ВСУ на донецком направлении. В ходе выполнения боевых задач российские ВДВ и авиация пресекли попытки ВСУ перебросить личный состав и снабжение в Артемовск.

