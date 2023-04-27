Пушилин заявил о намерении баллотироваться на пост главы ДНР в 2023 году

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что хочет принять участие в предстоящих выборах главы региона.

"Да, я принял такое решение. Это моя ответственность, причем даже не с 2018 года, а с 2014-го. За все процессы, которые происходят (в республике. – Прим. ред.), я чувствую внутреннюю ответственность", – цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что врио главы ДНР прибыл в Артемовск. По его словам, город освобождается силами ЧВК "Вагнер". В ходе визита Пушилин отметил, что бойцы украинской стороны не жалеют не только этот населенный пункт, но и своих солдат.

Уже в четверг, 27 апреля, он рассказал, что силы РФ взяли под огневой контроль участок трассы, по которой военные Украины получали снабжение в Артемовске.

Штурмовые отряды РФ освободили еще два квартала в западной части Артемовска