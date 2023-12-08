Капремонт 1-го Бауманского моста завершили на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт 1-го Бауманского моста через Серебряно-Виноградный пруд завершили на востоке столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты выполнили переустройство элементов мостового полотна, отремонтировали сборные балки пролетного строения, заменили деформационные швы, обновили перильное ограждение и уложили прочное асфальтобетонное покрытие.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, с момента постройки моста в 1964 году он ни разу капитально не ремонтировался.

На время работ для движения транспорта вводилось поэтапное перекрытие полос, уточнили в комплексе горхозяйства.

Ранее специалисты отремонтировали Лихачевский мост через реку Лихоборку в Головинском районе Москвы. Они восстановили балки и опоры пролетного строения, заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, а также обновили барьерное и перильное ограждения.

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