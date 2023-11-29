Собянин: в ближайшие несколько лет построим в Москве семь автомобильных мостов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Семь новых автомобильных мостов возведут в Москве в ближайшие несколько лет, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"В планах на ближайшие несколько лет – возвести еще 7 автомобильных и 7 пешеходных мостов", – уточнил градоначальник.

По словам мэра Москвы, всего за 12 лет в городе построили 31 автомобильный мост. Собянин привел в пример Карамышевский мост через Канал имени Москвы в составе Северо-Западной хорды и переправу через реку Сходню в Зеленограде.

Градоначальник уточнил, что в этом году движение было открыто по 3 мостам, один из которых соединил берега затона Новинки на территории бывшего завода ЗИЛ. В результате он не только связал Симоновскую набережную с Южнопортовым районом Москвы, но и разгрузил участки Третьего транспортного кольца.

Кроме того, с 2012 года в столице капитально отремонтировали 10 автомобильных и пешеходных мостов на Москве-реке. В их число вошли исторические Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, подчеркнул Собянин.

"В этом году текущий ремонт проведен на 9 сооружениях, капитальный – на двух, заменены деформированные швы на 34", – уточнил он.

В частности, недавно был отремонтирован мост на территории музея-усадьбы Измайлово, а капремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку в Головинском районе Москвы уже почти завершен.



"Сейчас реставрируем мост имени 1905 года. Часть работ уже завершена. Еще предстоит заменить ограждения и привести в порядок исторические архитектурные элементы", – сказал мэр.

Ранее Собянин осмотрел ход работ по строительству моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой, назвав этот проект одним из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через Москву-реку. Работы стартовали в 2023 году, а их завершение планируется до конца 2025 года.

До этого градоначальник сообщал, что в Москве с 2011 года было построено 22 моста.

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