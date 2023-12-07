Лихачевский мост отремонтировали на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лихачевский мост через реку Лихоборку обновили в Головинском районе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты восстановили балки и опоры пролетного строения, заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, а также обновили барьерное и перильное ограждения, уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли дорожную разметку.

Для сохранения движения транспорта во время ремонта моста вводили поэтапное перекрытие полос, уточнили в комплексе горхозяйства.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в столице в ближайшие несколько лет возведут семь автомобильных и семь пешеходных мостов. А за 12 лет в городе построили 31 автомобильный мост, уточнил мэр.

Собянин: построим семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку