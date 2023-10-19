Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о проектах строительства мостов в столице. Об этом он написал в своем блоге.

Градоначальник сообщил, что в Москве с 2011 года было построено 22 моста, а в этом году уже завершили три проекта.

Сейчас в столице возводится мост через реку Битцу – на данный момент проводятся работы по устройству плиты пролетного строения. Кроме того, в процессе возведения находятся мост в створе улицы Мясищева и мост в створе Берегового проезда, поделился Собянин.

Мэр также сообщил, что еще два проекта находятся в процессе разработки – мост через Москву-реку вблизи улицы Новозаводской и мост через реку Раменку в створе продления улицы Мосфильмовской.

Ранее Собянин заявил о том, что на западе Москвы продлят Мосфильмовскую улицу – будет построено два моста и более 7 километров новых дорог. Продление свяжет проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и Мосфильмовскую улицу.

До этого Собянин рассказал, что в течение этого сезона преобразились или на финальную стадию работ вышли пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. Он сообщил, что среди транспортных объектов – 10 станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метро, четыре городских вокзала, 11 станций Московских центральных диаметров.

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы