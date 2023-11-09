Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой.

По его словам, этот мост является одним из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через реку. Кроме того, это важный объект с учетом динамичного развития "Большого Сити".

Как подчеркнул мэр, в целом строительство объекта улучшит транспортную доступность четырех районов Москвы – Филевский Парк, Пресненского, Хорошёво-Мнёвники и Хорошевского – с населением около 0,5 миллиона человек. Работы стартовали в этом году, их завершение планируется до конца 2025 года.

Представитель компании – генерального подрядчика доложил Собянину, что в настоящее время на объекте работают свыше 150 человек и более 20 единиц техники. На всех опорах развернуты работы.

Новый мост длиной 315 метров с шестью полосами движения в обоих направлениях соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе.

Появится дополнительная возможность для выезда из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе. Будет обеспечена хорошая транспортная доступность строящихся жилых комплексов, а также будущего Национального космического центра, в котором создадут почти 20 тысяч рабочих мест.

Всего в рамках проекта возведут 2,1 километра дорог, включая мостовой переход и три эстакады. Также предусмотрено создание разворотного съезда с моста в сторону Шелепихинской набережной. Планируется реконструировать около 700 метров прилегающей улично-дорожной сети.

Ранее стало известно, что в ТиНАО проходит строительство дублера Киевского и Калужского шоссе – автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово. Готовность объекта оценивается в 65%. Общая протяженность трассы составит 10,2 километра.

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