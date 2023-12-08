Собянин рассказал об архитектурно-художественной подсветке города

Москва входит в топ-5 самых освещенных городов мира. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2023 году в городе реализовали несколько новых проектов. В частности, сделали подсветку на первой линии Нагатинской набережной, а также у храмового комплекса в Архангельском переулке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.