Собянин: около 18,6 тысячи человек получили квартиры по реновации в ВАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 18,6 тысячи горожан получили новое жилье по программе реновации на востоке столицы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, только с начала года правообладателями современных квартир в новостройках стали свыше двух тысяч человек. Еще больше тысячи человек осматривают предложенные варианты и оформляют документы.

Всего на востоке Москвы со старта программы реновации возвели 40 зданий, 36 из которых передали под заселение. Сейчас в строительстве находятся еще 44 дома, а в проектировании – 52.

Для удобства жителей рядом развивают и социальную инфраструктуру. В частности, в районе Метрогородок началось строительство двух детских садов, также здесь построят школу.

В Гольянове и Измайлове планируется возвести два образовательных комплекса, каждый будет состоять из школы и детского сада. В районах Соколиная Гора и Северное Измайлово построят две школы, а в Богородском строится пожарное депо.

Ранее стало известно, что до конца года в Северном Тушине возведут новостройку по программе реновации. В ней предусмотрено 719 квартир, включая 180 однокомнатных, 410 двухкомнатных и 129 трехкомнатных. Вокруг выполнят благоустройство, а внутри жилых корпусов появится закрытый двор без машин.

До этого сообщалось, что только в районе Крюково в Зеленограде снесли уже восемь старых жилых домов по программе реновации. Очередными демонтированными сооружениями, уточнял глава Депстроя Рафик Загрутдинов, стали три дома на Заводской улице.