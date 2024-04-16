Москвичам рассказали, как арендовать беседку для пикника в парке

В Москве запустили сервис по бронированию мест для пикника в парках. Все точки оборудованы беседками, мангалами, урнами, ящиками для угля и песка. Рассказываем, как воспользоваться арендой, а также где еще в городе можно официально отдохнуть и пожарить шашлыки.

Правила отдыха

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Забронировать оборудованное место для пикника можно через специальный сервис на сайте Мосгорпарка. У пользователя есть возможность выбрать удобное время и зону отдыха.

Места доступны с 10:00 до 22:00 – посетители могут зарегистрироваться на один промежуток времени, равный четырем часам: с 10:00 до 14:00, с 14:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Стоимость аренды составляет 500 рублей (за четыре часа, соответственно).

Продлить пребывание нельзя, но при наличии свободного слота возможно повторное бронирование беседки на месте с помощью QR-кода или сайта.

Требования

После отдыха гости обязаны убирать за собой мусор. В беседках нельзя курить и распивать алкогольные напитки. В случае нарушений администраторы зоны могут вызвать правоохранительные органы и отряд Росгвардии. Если же посетители взяли на природу собаку, она должна быть на поводке и в наморднике.

Занимать беседки без брони нельзя – сотрудники парка имеют право проверить ее наличие и при отсутствии попросить горожан покинуть место. Для подтверждения аренды можно показать QR-код оплаты в распечатанном виде или на мобильном устройстве.

Если планы поменялись, отменить бронь и вернуть деньги можно на портале Russpass: в разделе "Меню" надо найти кнопку "Поддержка", после чего из списка тем обращения выбрать "Возвраты".

Адреса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На данный момент к бронированию доступны беседки в следующих локациях:



в зоне отдыха "Борисовские пруды" расположено 28 беседок от 6 до 15 мест;

расположено 28 беседок от 6 до 15 мест; в парке по Борисовским прудам есть 20 беседок на шесть мест;

есть 20 беседок на шесть мест; в ландшафтном заказнике "Лианозовский" в распоряжении горожан две беседки на четыре места;

в распоряжении горожан две беседки на четыре места; в парке "Кусково" находится 21 беседка на шесть мест;

находится 21 беседка на шесть мест; в "Кузьминки-Люблино" имеется 11 беседок на шесть мест;

имеется 11 беседок на шесть мест; в "Серебряном Бору" можно отдохнуть в четырех беседках на шесть мест;

можно отдохнуть в четырех беседках на шесть мест; а в природно-историческом парке "Москворецкий" располагается восемь беседок на шесть мест.

Помимо зон с обязательной предварительной регистрацией, в Москве также есть около 200 точек, где можно бесплатно пожарить шашлык. Все они расположены в городских парках и скверах. Там есть мангалы, ящики для песка, урны для мусора и щиты с правилами пользования. На многих локациях можно найти пункты проката оборудования и кафе, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi. Подробный список мест опубликован на портале открытых данных правительства Москвы.

В любом случае при отдыхе на природе нельзя забывать о мерах предосторожности, иначе шашлыки рискуют обернуться большими штрафами. По словам юриста Елены Зарецкой, за розжиг костра и приготовление мяса в неположенном месте в Москве предусмотрен штраф до 5 000 рублей. А за оставленный после пикника мусор – до 1 000. В свою очередь, административное наказание также предусмотрено за поджог хвороста, сухой травы и лесной подстилки – в таком случае штраф для физлиц составит до 50 000 рублей.