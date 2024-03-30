Фермерские продукты для московских ярмарок привозят более чем из 40 регионов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На межрегиональные ярмарки Москвы привозят фермерские продукты более чем из 40 регионов России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Купить там можно не только товары для повседневного рациона, но и необычные продукты. К примеру, на ярмарках можно найти улиток в специальном соусе, произведенных в Псковской области. Деликатес привозят из улиточной фермы, расположенной в Невельском районе.

Как считают специалисты Роспотребнадзора, улитки – не просто деликатес, в них содержатся витамины А, Е, К и группы В, холин, а также необходимые человеку минеральные вещества, среди которых калий, кальций, магний, цинк и другие. При этом главная их особенность в отсутствии холестерина.

Ранее сообщалось, что на межрегиональных ярмарках в Москве представлены товары из разных уголков страны. Покупатели могут попробовать уникальную продукцию фермерских крафтовых хозяйств.

Межрегиональные ярмарки работают в столице круглый год, шесть дней в неделю. Ассортимент и география ярмарок регулярно расширяются. Как правило, павильоны установлены возле станций метро и в прочих многолюдных местах. Они оборудованы системами отопления, видеонаблюдения, вентиляции и прочим.