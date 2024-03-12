Продукты из разных регионов РФ представлены на межрегиональных ярмарках в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На межрегиональных ярмарках в Москве представлены товары из разных уголков страны. Покупатели могут попробовать уникальную продукцию фермерских крафтовых хозяйств, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На ярмарках можно найти сырные конфеты ручной работы и марципановые пирожные "Фрукты". Помимо этого, среди необычных продуктов можно встретить домашнее варенье из свежего кабачка с апельсином и лимоном из Тамбовской области, а также вяленые сосновые шишки из Байкала.

Отмечается, что производство подобных товаров является семейным делом, где секреты рецептуры передаются из поколения в поколение.

Межрегиональные ярмарки работают в столице круглый год, шесть дней в неделю. На них покупателям можно найти качественную фермерскую продукцию примерно из 40 российских регионов, а предпринимателям – представить свои товары широкой аудитории.

При этом ассортимент и география ярмарок регулярно расширяются. Как правило, павильоны установлены возле станций метро и в прочих многолюдных местах. Они оборудованы системами отопления, видеонаблюдения, вентиляции и прочим.

В начале февраля Сергей Собянин сообщил об открытии ярмарок выходного дня в Москве. По словам градоначальника, на ярмарках можно приобрести овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, хлеб и другие продовольственные товары.

Позже стало известно, что за три торговых периода круглогодичные ярмарки выходного дня посетили уже около 150 тысяч человек. Общий вес проданной продукции составил 70 тысяч килограммов, среди которых более половины – это сезонные овощи и фрукты, соленья и бакалея.

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