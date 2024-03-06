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06 марта, 07:45

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Берег Москвы-реки благоустроят в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе

Берег Москвы-реки благоустроят в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе

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В Москве благоустроили более 80 километров набережных. В планах – благоустроить берег Нагатинского Затона и Южнопортового района. Там преобразятся 3,5 километра: появятся маршруты для пешеходных прогулок с арт-объектами и велодорожки, мостики для рыбалки, а летом расположится пляж с шезлонгами.

В Южном порту планируют создать гавань для яхт и катеров, и таким образом сохранить историю этого места. Фишкой набережной станут плавучие бани на понтонах, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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