Берег Москвы-реки благоустроят в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе

В Москве благоустроили более 80 километров набережных. В планах – благоустроить берег Нагатинского Затона и Южнопортового района. Там преобразятся 3,5 километра: появятся маршруты для пешеходных прогулок с арт-объектами и велодорожки, мостики для рыбалки, а летом расположится пляж с шезлонгами.



В Южном порту планируют создать гавань для яхт и катеров, и таким образом сохранить историю этого места. Фишкой набережной станут плавучие бани на понтонах, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде.

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