В ГД внесут законопроект об основах госрегулирования деятельности маркетплейсов

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В Госдуму планируется внести законопроект об установлении основ госрегулирования деятельности маркетплейсов, которым закрепляются права и обязанности владельцев таких торговых площадок и продавцов. Соответствующий проект подготовили глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев, пишет ТАСС.

Документ внесут в Госдуму во вторник, 5 марта. Он устанавливает условия и требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и с владельцем пункта выдачи заказов.

Одним из обязательных требований к договорам является понятное изложение условий сотрудничества. Кроме того, владелец маркетплейса должен будет размещать текст договора на своем сайте.

По словам авторов инициативы, отсутствие выверенной конструкции нормативного регулирования порождает у маркетплейсов "неограниченную возможность одностороннего изменения условий работы на агрегаторах информации на товары, в том числе в худшую для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов сторону". Это, в свою очередь, приводит к неопределенности правил и процедур разрешения споров между продавцами и владельцами маркетплейсов.

Законопроект также предлагает дать полномочия ФАС РФ рассматривать дела о нарушении соответствующих правил в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством.

Кроме того, документ предполагает выделение маркетплейсов в две группы в зависимости от своего экономического положения. При этом к каждой группе будут предусмотрены свои требования.

Первая группа включает в себя универсальные требования, единые для всех маркетплейсов: о размещении форм договоров с продавцами и владельцами пункта выдачи, о проверке продавцов и прочие.

Во вторую группу будут включены специальные требования для участников рынка, при участии которых совершается более 20% общего объема сделок между продавцами и покупателями с использованием маркетплейсов о товарах за предшествующий год в стоимостном выражении.

Для этой группы маркетплейсов предлагается установить такие ограничения, как запрет включения в договор условий об отказе от конкуренции, условий о ценовом паритете, навязывания невыгодных условий поставщикам и владельцам пунктов выдачи, дискриминационных условий реализации товаров и других.

Инициатива также обязует владельцев агрегаторов информации о товарах уведомлять об изменении договора, ухудшающем положение продавцов или владельцев пункта выдачи заказов, за 30 дней до его вступления в силу.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что московские предприниматели в этом году снова смогут воспользоваться поддержкой кураторов проекта "Маркетплейсы: от старта до прибыли" и вывести свой товар на торговые онлайн-площадки РФ.

До этого СМИ сообщали о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила резко против законопроекта о "российской полке" в торговых сетях и просит правительство подготовить отрицательное заключение на него.

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