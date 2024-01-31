В ФАС раскритиковали законопроект о "российской полке" – СМИ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила резко против законопроекта о "российской полке" в торговых сетях и просит правительство подготовить отрицательное заключение на него. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию протокола совещания в кабмине, на котором обсуждался этот вопрос.

В частности, в ФАС считают, что торговля не сможет выполнить предложенные в документе нормы. Кроме того, данные меры не смогут повысить конкурентоспособность отечественных товаров.

В связи с этим служба не поддержала даже концепцию законопроекта.

В мае прошлого года депутаты "Единой России" и Минпромторг разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки, на которых будут представлены только отечественные непродовольственные товары.

Контролировать выполнение требований законопроекта будет Роспотребнадзор. Нормы нового законопроекта не будут распространяться на торговые сети с выручкой до 2 миллиардов рублей за последний год.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что ведомство предложило установить квоту в размере до 50% для товаров на "российской полке".

По его словам, для размещения пока рассматривают только непродовольственный сегмент, а именно бытовую химию, косметику, средства гигиены, парфюмерию, возможно, будет добавлена бытовая техника.

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