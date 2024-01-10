В магазинах России могут появиться полки с бесплатными продуктами для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ретейлеров хотят обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, и бесплатно раздавать их пенсионерам и социально незащищенным гражданам. Об этом сообщает газета "Известия".

Документ с данными поправками в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" внесут в Госдуму 10 января депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду".

"На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы", – указано в пояснительной записке к документу.

Авторы документа пишут, что согласно исследованиям, объем пищевых отходов в России составляет 17 миллионов тонн в год, их стоимость оценивается в 1,6 триллиона рублей. Они также отмечают, что по существующим оценкам, если бы выбрасываемые продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек.

Депутаты предлагают для решения данной проблемы создать социальные полки с продуктами питания с истекающим сроком годности. Однако, чтобы бизнесу было выгодно в этом участвовать, предлагается увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность. Депутаты предлагают внести в Госдуму еще один законопроект, в котором будут предложены поправки в Налоговый кодекс.

"Выбрасывать продукты категорически недопустимо. Однако сегодня из-за несовершенства законодательства их бесплатная раздача является более затратной, чем утилизация. Без уплаты налогов на благотворительные цели можно направлять товаров на сумму не более 1% от выручки компании, а все остальное облагается НДС в 20% от стоимости продукции, передаваемой на благотворительность", – пояснил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Ранее результаты опроса показали, что россияне поддерживают движение "фудшеринг" и разделяют его глобальную цель. В исследовании приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 70 лет из разных субъектов РФ.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что с гуманитарной точки зрения выбрасывать продукты, срок годности которых подходит к концу, но при этом их еще можно использовать в пищу, абсурдно.

Он отметил, что пищу с истекающим сроком годности можно отдавать нуждающимся гражданам, что позволило бы создать условия для получения стабильного и бесплатного источника питания.

В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными товарами