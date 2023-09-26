В ГД поддержали идею бесплатно раздавать пенсионерам товары с истекающим сроком годности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (партия "Справедливая Россия – За правду") поддержала инициативу экспертов Финансового университета при правительстве РФ о создании в магазинах полок с бесплатными товарами, у которых истекает срок годности, для пенсионеров. Об этом пишет Агентство "Москва".

Она уточнила, что сама выступала с аналогичным предложением. По ее словам, это практикуется в некоторых странах.

"Это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения", – подчеркнула Лантратова.

По ее мнению, нужно поощрить предпринимателей, чтобы они создали подобные социальные полки. В частности, сделать это можно налоговой преференцией.

До этого в СМИ появилась информация, что эксперты Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова выступили с идеей создать подобные полки. Добавлялось, что траты на продукты питания являются основной долей в структуре расходов пожилых граждан.

Ранее сообщалось, что торговые сети и магазины в России могут законодательно обязать указывать цену за единицу измерения товара – за один килограмм или литр. Изменения предлагалось внести в закон "О защите прав потребителей".

Однако Минпромторг выступил против подобной инициативы. В ведомстве отметили, что предлагаемое регулирование возлагает на розничную торговлю обязанность производить расчеты стоимости 1 килограмма или 1 литра продукции, что приведет к удорожанию выкладки товаров и подготовки ценников.

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