Торговые сети в РФ могут обязать указывать цену товаров за килограмм или литр

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Торговые сети и магазины в России могут законодательно обязать указывать цену за единицу измерения товара – за один килограмм или литр. Об этом сообщает газета "Известия".

"Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается", – заявил автор законопроекта вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Изменения планируется внести в закон "О защите прав потребителей". Профильный комитет по промышленности и торговле Госдумы сообщил, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении уже в октябре.

По словам Чернышова, в случае принятия законопроекта, будут внесены изменения и в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за его невыполнение.

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что подобные обязательства торговых сетей повысят информированность потребителей и позволят гражданам проще выбирать продукты исходя из соображения цена – качество.

Ранее сообщалось, что Госдума внесла поправки в закон об органической продукции, которую нельзя производить с использованием химии. К ней теперь можно отнести товары с маркировкой "зеленые", "эко" и "био".

Данная мера призвана помочь покупателям не запутаться в понятиях, указанных на продукции.

В июне этого года депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, который внесет в Налоговый кодекс РФ поправки с отменой НДС на фудшеринг для торговых сетей.

Депутаты указывают, что попытки решения данной проблемы не привели к ее исчезновению и безвозмездная передача товаров с истекающим сроком годности населению могла бы стать действенной мерой.

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