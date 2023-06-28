В Госдуме оценили идею по отмене НДС на продукты для фудшеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все предложения об удешевлении продуктов питания актуальны, однако по этому вопросу следует установить некоторые рамки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на думского депутата Светлану Бессараб.

В условиях, когда в Европе продукты лишь дорожают, Россия отличается в выгодном свете, отметила она.

"Здесь нужно установить четкие рамки, поскольку недопустимо, чтобы в целях экономии российские семьи покупали товар, который вот-вот будет просрочен. Нельзя допустить отравлений", – подчеркнула парламентарий.

Бессараб заявила о необходимости использования всех возможностей для удешевления продуктов, но здоровье население в этом вопросе важнее.

Инициатива с поправками в Налоговый кодекс РФ по отмене НДС на фудшеринг для торговых сетей ранее была предложена депутатами от фракции ЛДПР. Фудшеринг – это распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность.

Парламентарии указали на тот факт, что ежегодные потери товаров на этапе розничной торговли и потребления составляют около пятой части от объема их производства. Безвозмездная передача таких продуктов жителям могла бы стать действенной мерой.