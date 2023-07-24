В России предложили не приравнивать к органике бренды с названием "зеленый"

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Госдума внесла поправки в закон об органической продукции, которую нельзя производить с использованием химии. К ней теперь можно отнести товары с маркировкой "зеленые", "эко" и "био". Об этом сообщает газета "Известия".

Теперь если производители захотят поставить на своем товаре подобную маркировку, то им придется подтвердить статус экологически чистого товара. Исключение было сделано для продуктов, которые зеленые по цвету.

Данная мера призвана помочь покупателям не запутаться в понятиях, указанных на продукции.

Как указано в письме X5 Group в комитет ГД по аграрным вопросам, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано более 100 товарных знаков с использованием слова "зеленый". Однако доказать органическое происхождение этих товаров невозможно. В частности, если речь идет, например, о винном или этиловом спирте.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что в ассортименте федеральных сетей тысячи позиций, которые используют в наименовании слово "зеленый" в разной форме. При этом часть из этой продукции в принципе нельзя сертифицировать как органическую.

Введение ограничений в вопросе использования термина и его законодательное приравнивание к понятию "органический" сделают невозможным использование большого числа уже зарегистрированных товарных марок и знаков, добавили в АКОРТ.

Ранее сообщалось, что годовая продовольственная инфляция в России за прошлый месяц составила 0,08%, что оказалось самым низким уровнем среди всех стран Европы.

До этого вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов провел в столичных магазинах закупки молочной продукции и выявил массовую шринкфляцию в 122 торговых точках.

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