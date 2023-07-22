Депутат ГД зафиксировал массовую шринкфляцию в магазинах

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Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов провел в столичных магазинах закупки молочной продукции у выявил массовую шринкфляцию в 122 торговых точках. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поручению… Чернышова с 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы… Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель – выяснить, насколько массовой является шринкфляция", – говорится в сообщении.

Так, 87% ассортимента молочной продукции представлено на упаковках объемом 925–950 миллилитров, однако визуально это отличается от литра молока других изготовителей, подчеркнул парламентарий.

По его словам, крупы были расфасованы в упаковки по 450 и 900 граммов вместо 500 граммов и 1 килограмма.

"Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции. Тысячи обращений в поддержку законопроекта "О честной цене" свидетельствуют о том, что это по-настоящему народная инициатива", – добавил депутат.

Ранее производители молока стали чаще указывать на упаковке молока, сливок или кефира вес продукта, а не реальный объем. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин добавил, что таким образом производители играют с покупателями.

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