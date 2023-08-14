Минпромторг выступил против обязательного указания цен товаров за килограмм и литр

Фото: depositphotos/gpointstudio

Минпромторг выступил против поправок в законопроект "О защите прав потребителей", согласно которым магазины должны будут указывать на ценнике стоимость продукции за единицу веса или объема – 1 литр или 1 килограмм. Об этом сообщает газета "Известия".

Предложение о поправках в начале июня внес в Госдуму вице-спикер ГД Борис Чернышов. Депутат таким образом предложил бороться с практикой производителей, которые уменьшают количество продукта в упаковке, не меняя стоимость товара.

Однако Минпромторг раскритиковал данный документ в письме в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. В ведомстве отметили, что предлагаемое регулирование возлагает на розничную торговлю обязанность производить расчеты стоимости 1 килограмма или 1 литра продукции, что приведет к удорожанию выкладки товаров и подготовки ценников.

Кроме того, по мнению Минпромторга, автоматизация процесса возложит на бизнес новые издержки на модернизацию учетных систем, что также повлияет на конечную стоимость товаров. Ведомство также считает, что в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за литр или килограмм не нужна потребителю – например, кофе, чай, жевательная резинка и прочее.

Новые обязанности усложнят бизнес-процессы и спровоцируют рост цен, указано в документе министерства.

"На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект", – сообщается в письме ведомства.

Ранее сообщалось, что в июне этого года депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, который внесет в Налоговый кодекс РФ поправки с отменой НДС на фудшеринг для торговых сетей.

Депутаты указывают, что попытки решения данной проблемы не привели к ее исчезновению и безвозмездная передача товаров с истекающим сроком годности населению могла бы стать действенной мерой.

В Госдуме предложили отменить НДС на благотворительные продукты