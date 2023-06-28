Эксперт назвал абсурдом выбрасывание пригодных к пище просроченных продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С гуманитарной точки зрения выбрасывать продукты, срок годности которых подходит к концу, но при этом их еще можно использовать в пищу, абсурдно, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Об этом сообщает RT.

"Вообще-то, срок годности на продукты питания устанавливают сами производители. Это все по их инициативе, они могут устанавливать более короткий срок с целью перестраховаться, чтобы продукт точно не успел испортиться. По истечении срока во многих случаях продукты можно использовать в пищу", – рассказал он.

Шапкин добавил, что пищу с истекающим сроком годности можно отдавать нуждающимся гражданам, что позволило бы создать условия для получения стабильного и бесплатного источника питания.

Эксперт выразил мнение, что есть ряд продуктов, которые не смогут забрать даже те, кто в них нуждается.

"То, что не разобрали, я бы продумал, как использовать в животноводстве. Я бы построил взаимовыгодные отношения торговых сетей со свиноводческими комплексами", – заключил Шапкин.

Ранее сообщалось ,что депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, который внесет в Налоговый кодекс РФ поправки с отменой НДС на фудшеринг для торговых сетей. Фудшерингом называется распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность.

Авторы законопроекта утверждают, что ежегодные потери продуктов питания на этапе розничной торговли и потребления составляют около пятой части от объема их производства. Из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагается исключить продукты детского питания и алкоголь.

После депутат Госдумы Светлана Бессараб отмечала, что все предложения об удешевлении продуктов питания актуальны, однако по этому вопросу следует установить некоторые рамки.

Необходимо использовать все возможности для удешевления продуктов, однако здоровье населения в этом вопросе важнее, подчеркнула она.



Производители продуктов в РФ призвали ослабить требования к сроку годности товаров