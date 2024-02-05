Обороты онлайн-магазинов в "киберпонедельник" выросли почти на треть

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В первый день "киберпонедельника" обороты отечественных интернет-магазинов увеличились почти на треть. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на результаты исследования ЮKassa.

Так, за несколько дней распродажи общие обороты интернет-площадок магазинов выросли на 68% по сравнению с прошлым годом и на 72% – в сравнении с 2022-м. Количество платежей увеличилось на 66 и на 94%, а число покупателей – на 20 и на 27% соответственно. Средний чек остался на прошлогоднем уровне – 1 299 рублей.

Отмечается, что в 2024 году обороты платежей в категории бытовой техники уменьшились на 12%, число транзакций – на 14%, а число плательщиков – на 31% в годовом выражении. Средний чек вырос на 3%, до 16 993 рублей.

По данным исследования, спрос на одежду и обувь остался высоким. Оборот платежей за мужскую и женскую одежду вырос вдвое, число платежей увеличилось на 93%, а количество покупателей – на 70% год к году. Средний чек стал на 6% больше и составил 13 494 рубля. Кроме того, в первый день распродажи обороты в данном сегменте выросли на 79%, число платежей – на 63%, а количество плательщиков – на 55% по сравнению с первым днем акции в прошлом году. Средний чек увеличился на 10%, достигнув отметки 13 098 рублей.

Обороты магазинов обуви выросли в годовом выражении в 7,5 раза, количество оплат – в 6,5 раза, число покупателей – более чем в пять раз. Средний чек увеличился на 13%, до 6 598 рублей. При сравнении 2023 и 2024 годов оборот в этой области увеличился более чем в четыре раза, число оплат – более чем в три раза, а покупателей стало в 2,5 раза больше. Средний чек вырос на 34% и составил 7 712 рублей.

Помимо этого, высоким спросом в период распродажи пользовались биологически активные добавки (БАД) и спортпитание. Обороты и количество платежей здесь выросли более чем в два раза, а плательщиков стало на 72% больше год к году. Средний чек увеличился на 9%, до 7 756 рублей.

Рост спроса зафиксирован и на товары для ремонта. Обороты стали втрое больше, число платежей выросло почти в 2,5 раза, а число покупателей – на 80%. Средний чек составил 19 532 рубля, что на 26% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Согласно проведенному исследованию, также выросли обороты магазинов по продаже товаров для охоты и рыбалки – почти в три раза в годовом выражении. Транзакций стало в пять раз больше, а плательщиков – в 3,5 раза. Однако средний чек снизился на 41%, до 9 447 рублей.

Сфера услуг также оказалась востребованной у граждан в период проведения распродажи. В материале говорится, что в этот "киберпонедельник" обороты онлайн-покупок за услуги спа-салонов выросли на 41% по сравнению с прошлым годом. Платежей стало на 37% больше, а покупателей – на 17%. Средний чек увеличился на 3%, составив 7 039 рублей.

Обороты кафе и ресторанов в дни распродажи выросли почти втрое год к году, число транзакций и плательщиков – примерно в два раза. Средний чек стал на 27% больше, достигнув отметки в 2 636 рублей.

Уточняется, что "киберпонедельник" затронул и туристический бизнес. Так, в 2024 году обороты и число платежей в турагентствах выросли более чем два раза, а покупателей стало на 68% больше по сравнению с 2023 годом. Средний чек вырос на 18% и составил 5 258 рублей.

Количество и обороты онлайн-платежей в гостиницах тоже увеличились более чем в два раза. Средний чек вырос на 17% больше, до 11 932 рубля.

Ранее эксперт по электронной торговле Артур Хакунов предупредил, что в период проведения "киберпонедельника" на маркетплейсах есть вероятность столкнуться с мошенниками. По его словам, они могут предложить зарегистрироваться в личном кабинете пользователя через соцсети, чтобы украсть конфиденциальную информацию.

Также аферисты могут приглашать покупателей в мессенджер после оплаты товара, которая сразу же была отменена. В диалоге лжепродавцы предлагают привезти якобы закончившийся товар напрямую через сервис доставки.

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