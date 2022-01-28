Психологи дали советы, как не совершить лишних покупок в дни распродаж

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С 31 января в России начнется "Киберпонедельник". В течение трех дней различные магазины будут продавать товары с большими скидками. Психологи сервиса "СберУслуги" рассказали "Газете.ру", как не совершить лишних покупок на распродаже.

Эксперты посоветовали заранее составить список покупок и строго ему следовать. Это позволит избежать лишних трат на волне распродаж. Также они порекомендовали заранее изучить ассортимент магазинов, а после заходить лишь в те, где точно есть необходимые вещи. При онлайн-покупках нужный товар можно заранее положить в корзину или сохранить на него ссылки, чтобы во время распродаж не искать его на сайтах.

"Распродажи провоцируют покупать вещей больше, чем нам нужно. Чтобы избежать лишних трат, установите лимит на сумму, которую вы готовы потратить. Например, если вы идете в физический магазин, возьмите необходимую сумму наличными или переведите определенную сумму денег на отдельную карту, с которой будете совершать покупки", – говорится в сообщении.

Чтобы справиться с желанием купить товар не из списка, лучше задаться вопросом, действительно ли нужна эта вещь. Если же у человека нет цели купить на распродаже что-то конкретное, то нужно избегать рекламы.

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