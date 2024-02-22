В РФ предложили разрешить продажу ветлекарств в аптеках

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Сотрудники аптек попросили российское правительство разрешить им продавать ветеринарные препараты. Свою инициативу они объяснили постоянным ростом числа домашних животных, которых, по оценкам специалистов, уже более 63 миллионов. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что поправки предложено ввести в закон "Об обращении лекарственных средств" (61-ФЗ). Письмо с предложением Национальная фармацевтическая палата, Российская ассоциация аптечных сетей, "Союзфарма" и "Деловая Россия" направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В правительстве подтвердили факт получения документа.

Представители бизнеса считают, что нынешнее разделение аптек – "искусственно созданная дифференциация", которая неудобна потребителям. Так, 61-ФЗ отделяет продажи лекарств для медицинского применения, то есть для людей, от тех, которые ориентированы на животных. При этом в определении лекарственных средств такого разделения нет, говорится в письме. Согласно закону, препараты используются для профилактики и лечения заболеваний без разграничений на медицинский или ветеринарный профиль.

Более того, в 61-ФЗ есть термины "аптечная организация" и "ветеринарная организация", для каждой из которых нужно получать отдельную лицензию в Росздравнадзоре или Россельхознадзоре соответственно. Однако фармацевты могут работать в обоих типах аптек, уточнили в отрасли. Нынешнее регулирование предъявляет значительно больше требований именно к аптекам с лекарствами медицинского назначения. Это касается хранения, реализации и отпуска средств. Это значит, что такие организации смогут организовать безопасные продажи лекарств для животных, уверены в ассоциациях.

В Россельхознадзоре газете сообщили, что не против такого предложения, если условия лицензирования ветпрепаратов сохранятся. В Минздраве РФ же резко отреагировали на предложение и заявили "Известиям", что практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения в мире не получила распространения. Там считают, что требования к помещениям, оборудованию, сотрудникам и их образованию, а также к условиям реализации лекарственных препаратов различны.

В ведомстве уверены, что от соблюдения данных правил напрямую зависят жизни и здоровье людей. Поэтому продажа препаратов и для людей, и для животных в одной аптеке невозможна, указали там.

В свою очередь, руководитель сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма" Вита Вебер поддержала инициативу об объединении аптек. По ее мнению, продажа лекарств для людей и животных в одном помещении удобна для потребителя.

Специалист сказала, что если в аптеке не будет необходимого ветпрепарата, то фармацевт сможет по действующему веществу подобрать аналогичный человеческий и помочь рассчитать дозировку. Для аптечного бизнеса, продолжила она, это выгодно, потому что расширится ассортимент, вырастет количество потребителей и товарооборот.

В разговоре с изданием эксперт фармрынка Ирина Булыгина подчеркнула, что лекарства для людей перед попаданием в аптеку проходят клинические исследования, верификацию качества, а в отношении ветпрепаратов эти процедуры не проводятся. И при выдаче лекарства аптекарь может перепутать товар, поскольку действующие вещества у некоторых лекарств для людей и животных совпадают.

Кроме того, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов раскритиковал инициативу слияния аптек. Он заявил, что регулированием этих рынков занимаются разные министерства, их объединение может затруднить проведение контрольно-надзорных мероприятий. Более того, считает он, если обычные аптеки заберут частично ассортимент ветеринарных, то последние могут закрыться, что снизит доступность некоторых препаратов для питомцев.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов согласился с мнением по поводу снижения оборота ветаптек. По его словам, финальные решения должны приниматься, учитывая все обстоятельства.

Помимо этого, ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ подтвердили, что требования по реализации лекарств для людей и животных различны, поэтому их продажа в одной аптеке может навредить потребителям. Там напомнили, что сейчас российским законодательством обращение лекарств для людей и животных разделено, а за нарушение установленного порядка предусмотрены штрафы.

Ранее сообщалось, что в Москве откроют 2 111 временных пунктов вакцинации от бешенства для домашних животных в 2024 году. Они будут расположены в каждом районе города и работать по особому графику.

Также горожане могут бесплатно привить питомцев от заболевания в любой из 26 государственных ветклиник.

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