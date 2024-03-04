Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 16:50

Культура

"Сити": топ концертов на праздничные выходные в Москве

"Сити": топ концертов на праздничные выходные в Москве

Москвичам рассказали о культурной программе столицы на 4 марта

Москвичам представили культурную афишу на 4 марта

Столичные парки подготовили программу мероприятий для посетителей

Весеннюю программу подготовили в столичных парках

В культурных центрах Москвы рассказали о самых необычных занятиях

Московские парки подготовили развлекательную программу в первые выходные весны

Мастер-классы и концерты пройдут 1 марта в центрах московского долголетия

Сезон финансовых кинопоказов стартовал в Москве

Новый сезон финансовых кинопоказов начался в столице

Команда "Сити" сделала подборку концертов, которые состоятся в Москве в честь Международного женского дня. Так, в пятницу, 8 марта в Центральном доме архитектора состоится шоу, на котором музыканты сыграют на японских барабанах, органе и кото.

Кроме того, в московской консерватории 8 марта выступит государственный академический симфонический оркестр, который исполнит "Концерт № 1", "Лебединое озеро" и "Щелкунчика" Чайковского, а также произведения других композиторов. Тем временем, в большом концертном зале "Зарядье" выступят солисты, хор и оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. А в Crocus City Hall пройдет концерт Эмина Агаларова и Григория Лепса "Я нравлюсь женщинам". В этом году на сцену также поднимется певец Jony.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
досугкультураконцертывидеоЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика